Махачев: «Очень хочу выступить до конца года. Но у меня частичный разрыв связок»

Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев не исключил, что из-за травмы руки пропустит турнир UFC 308, который запланирован на 26 октября в Абу-Даби.

— После боя [1 июня с Дастином Порье] болели кулаки, много чего болело, — сказал Махачев в разговоре с журналистами на турнире UAE Warriors 51 в Абу-Даби. — Берем время, все заживает потихоньку. Но [правая] рука продолжала меня беспокоить. Сделали МРТ недавно. И подтвердили, что есть частичный разрыв связок. Посмотрим... Если не смогу восстановить — может, даже придется оперировать.

— То есть — есть сомнения, что подерешься 26 октября в Абу-Даби?

— Под вопросом. Еще не общались насчет боя. Я сейчас делаю реабилитацию каждый день. Посмотрим, как будет рука.

— Ты к чему склоняешься? Пока главный вопрос — выступит ли Ислам Махачев до конца года.

— Я очень хочу выступить до конца года. Мыслей, что не выступлю,не было. Но хочу подойти в форме, подготовиться — чтобы ничего не беспокоило. Перед последним боем тоже было очень много мелких травм, как-то накопилось все — и хочу дать организму восстановиться. Но я тренируюсь, держу себя в форме — процентов 40-50. Посмотрим, что будет.

Махачев три года подряд выступал на номерных турнирах UFC в Абу-Даби, которые с 2019 года проводятся там каждую осень.