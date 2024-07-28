Махачев: «Хотел бы избить Макгрегора, но бой за второй пояс — моя мечта»

Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявил в беседе с журналистами в Абу-Даби, что бой за титул чемпиона в полусреднем весе является для него приоритетным.

— Бой с Леоном Эдвардсом в случае его победы над Белалом Мухаммадом ты рассматриваешь?

— Конечно. Это бой моей мечты. Завоевать второй пояс — то, что меня мотивирует, то, что заставляет меня тренироваться, как-то остаться в истории. Очень хотелось бы.

— Представим, что тебе на стол кладут три варианта — бой с Эдвардсом, бой с Арманом Царукяном и денежный бой с Конором Макгрегором. Что бы ты выбрал?

— Конечно, хотелось бы избить Макгрегора, закрыть вопрос с Арманом. Но второй пояс — это большой бой. Думаю, если выиграть второй пояс, потом можно остальные бои проводить. В приоритете для меня второй пояс.

Беседа с Махачевым состоялась в субботу, а в воскресенье рано утром Леон Эдвардс проиграл в титульном бою Белалу Мухаммаду. Мухаммад — товарищ Махачева. О том, будет ли он готов к бою с Белалом, Махачев еще не высказывался.