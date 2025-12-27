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Махачев назвал оптимальный состав сборной России по ММА. «Главный тренер — Хабиб, 100 процентов»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов.
Фото соцсети

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев сказал в интервью «СЭ», что поддержал бы идею создания чемпионата мира по ММА среди профессионалов и сам принял бы в нем участие в составе сборной России.

— Было бы классно, если бы в ММА появился чемпионат мира среди профессионалов? И чтобы он был настолько же престижным для ММА, как чемпионат мира по футболу для футбола? Чтобы были сборные, чтобы от каждой сборной по бойцу в весовую категорию.

— Чтобы все организации как-то соединились, чтобы какую-то восьмерку провести? Да, было бы хорошо, конечно. Было бы меньше разговоров, были бы интересные бои. Я — за. Но у Даны Уайта, может, свое видение на такие вещи.

— Кого бы ты назначил главным тренером сборной России?

— Думаю, сто процентов Хабиб должен был бы быть. Сто процентов Хабиб! И тогда все бы вышли в отличной форме на бои! Сто процентов!

— Кого в 57 кг?

— В 57... Если Аскара вернуть в прежние кондиции — можно было бы Аскара поставить.

— 61?

— Петр Ян или Умар.

— А если кого-то одного?

— Сейчас Петр — чемпион, с поясом. Его надо ставить.

— 66?

— Имам Хизриев. Вернуть прежние кондиции, все эти осколочные ранения вытащить, пули вытащить — и можно пустить.

— 70? Арман Царукян — за Армению, поскольку тут уже все будет строго исходя из флага.

— В 70 я не пойду... Усман [Нурмагомедов].

— 77?

— Я бы взял на себя эту ношу.

— 84?

— Чимаев.

— А он выходит под флагом ОАЭ.

— Мы бы ему дали российский флаг, без проблем (улыбается). Мы же должны выиграть!

— 93?

— Анкалаев. Взяли бы его под руководство Хабиба, подготовили бы — и выпустили туда.

— 120?

— Волков. Самый опытный, на ходу. Тоже надо один сбор провести хороший — и выйти. Думаю, нет равных этой сборной. Я не вижу конкуренции. Думаю, мы бы уверенно заняли первое место.

Ислам Махачев.«Петра — в 61 кг, Чимаева — в 84, а меня — в 77. Такой сборной России не было бы равных!» Ислам Махачев — большое интервью с двойным чемпионом UFC

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Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
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