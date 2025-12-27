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Махачев: «Подерусь после Рамадана — апрель-июнь. Если дадут бой в Белом доме — подожду до июля»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев отказался проводить бой в январе; его следующий поединок состоится после окончания месяца Рамадан — то есть после 19 марта.

Об этом Махачев рассказал в интервью «СЭ».

— Когда твой следующий бой?

— Не знаю. Но мне в январе предлагали. Январь — это невозможная дата. Я был три месяца в кемпе, а мне позвонили в декабре и спросили: «Будешь драться в январе?» Я ответил: «Тогда я уже опаздываю. Если буду драться в январе, то мне уже надо выезжать на кемп. Нет, в январе я точно не буду драться». Думаю, точно подерусь после Рамадана — апрель, май, июнь. Любая дата. Если захотят поставить в Белый дом (турнир у Белого дома в Вашингтоне запланирован на 14 июля 2026-го. — Прим. «СЭ») — то подожду. Если нет — то можно подраться пораньше.

— А какого соперника предлагали на январь?

— Мне не сказали, кто. Но, думаю, против Моралеса. Имени мне не сказали, а просто спросили: «Будешь драться в январе или нет?»

34-летний Махачев одержал 28 побед и потерпел 1 поражение в профессиональной карьере в ММА. Россиянин провел последний поединок в ночь на 16 ноября 2025 года — тогда он победил единогласным решением судей австралийца Джека Делла Маддалену в поединке за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе.

Ислам Махачев.«Петра — в 61 кг, Чимаева — в 84, а меня — в 77. Такой сборной России не было бы равных!» Ислам Махачев — большое интервью с двойным чемпионом UFC

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Ислам Махачев
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