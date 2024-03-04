Магомед Магомедов: «Жду от Петра борьбы, бокса и, конечно, победы»

Российский тренер Магомед Магомедов рассказал, что предлагал команде экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна (16-5) провести сбор в Сочи.

«Жду от Петра борьбы, бокса и, конечно, победы. Сейчас для него это главное, чтобы он морально не сломался, выиграл и дошел до пояса. Он очень талантливый парень, который провел работу над ошибками и работает намного лучше, чем раньше, хотя в тренировки он вкладывался всегда. Думаю, он собрался морально и в плане тренировок, сделал изменения и внес в тренировочный процесс что-то новое. Он должен показать класс, как у него было всегда.

Главное, чтобы обошлось без травм, которые присутствовали в его череде поражений. Порой он полноценно не мог подготовиться к бою, но сейчас я уверен, что он выиграет. Я предлагал представителям его команды свою академию в Сочи, чтобы они могли провести там сборы в Красной Поляне. У нас там и Арман Царукян проводит сборы. Там горы, вначале тяжело дышать, а потом ты спускаешься и, работая в зале, хорошо чувствуешь себя в плане выносливости. Хотел чем-то ему помочь, предложить что-то новое», — сказал Магомедов Metaratings.

Ян и Сонг Ядонг (21-6) подерутся 9 марта на UFC 299 в Майами, США.