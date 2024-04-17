Макс Холлоуэй: «Мне было бы трудно сказать «нет» второму бою с Конором»

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй (25-7) заявил, что провел бы реванш с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6).

«Трудно сказать «нет» второму бою с Конором, учитывая, что он все-таки дерется. Это будет самый грандиозный бой. Но, похоже, следующим моим соперником будет Илия Топурия», — сказал Холлоуэй журналистам по прибытию на Гавайи.

Холлоуэй победил Джастина Гейджи (25-5) глухим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся за титул BMF. Поединок прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.