Около 05.00 начнется на «Матч ТВ» начнется трансляция боя Анкалаев — Уокер на UFC Vegas 84

Сегодня, 14 января, в главном противостоянии турнира UFC Vegas 84 сойдутся бойцы полутяжелого веса — россиянин Магомед Анкалаев и бразилец Джонни Уокер. Их поединок на арене «Apex» в Лас-Вегасе (США) начнется около 05.00 по московскому времени.

Посмотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния Анкалаев — Уокер можно бесплатно в телеэфире канала «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Бой UFC Vegas 84 также покажут по подписке на сервисе UFC Fight Pass. Следите за ключевыми событиями поединка Анкалаев — Уокер в матч-центре «СЭ».

Для Анкалаева и Уокера этот бой станет реваншем. Впервые они провели поединок 21 октября 2023 года. Тогда его признали несостоявшимся из-за запрещенного удара 31-летнего россиянина коленом у сетки октагона по 31-летнему бразильцу.

У Анкалаева в ММА на профессиональном уровне — 17 побед, одно поражение, одна ничья и один бой без результата. На счету Уокера в смешанных единоборствах — 20 побед, семь поражений и один поединок признали несостоявшимся.