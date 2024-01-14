Анкалаев нокаутировал Уокера на UFC Fight Night 234

Третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев (18-1) победил седьмого номера рейтинга бразильца Джонни Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.

Анкалаев не побеждал с 2022 года. В бою с экс-чемпионом в полутяжелом весе Яном Блаховичем (29-10) была зафиксирована ничья, а первый бой с Уокером был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом со стороны Анкалаева.

Уокер, если не брать в расчет первый бой с Анкалаевым, шел на серии из трех побед. В прошлый раз он победил Энтони Смита (37-19) единогласным решением судей.