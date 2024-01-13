Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 18:30

Магомед Анкалаев — Джонни Уокер: когда бой и где смотреть трансляцию турнира UFC

Магомед Анкалаев и Джонни Уокер подерутся в ночь на 14 января в Лас-Вегасе на UFC Vegas 84
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Боец UFC Джонни Уокер.
Джонни Уокер.
Фото Global Look Press

14 января в Лас-Вегасе (США) на арене «Apex» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 84. В главном событии вечера ММА подерутся представители полутяжелой весовой категории россиянин Магомед Анкалаев и бразилец Джонни Уокер. Их поединок начнется около 05.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция боя Анкалаев — Уокер и турнира UFC Vegas 84 пройдет на канале «Матч ТВ» на сайте matchtv.ru и в телеэфире, начиная с 03.00 мск. Поединок также можно будет увидеть в прямом эфире на канале «Матч Боец» и по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

Следить за ключевыми событиями противостояния Анкалаев — Уокер можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Для Анкалаева и Уокера этот бой станет реваншем. В первый раз они дрались 21 октября 2023 года на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Тогда поединок был признан несостоявшимся, так как россиянин нанес по сопернику запрещенный удар коленом у сетки.

UFC Анкалаев — Уокер: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Джонни Уокер
Магомед Анкалаев
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Руслан Нигматуллин: «Не стыжусь, что был чушпаном»
Биатлонистки Тильда Йоханссон, Хло Шевелье и Анна Вайдель объявили о паузе в карьере
Аналитик оценил возможный ущерб от пожара на складе Wildberries в Петербурге
Маск назвал беспределом смерть на Украине журналиста из США Лиры
Полковник ВСУ в запасе назвал провалом соглашение Украины с Великобританией
В Wildberries прокомментировали отсутствие разрешения на ввод склада в эксплуатацию
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вахаев заявил, что Корнилов не готов ему противостоять в полуфинале Гран-при

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости