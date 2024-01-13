Магомед Анкалаев и Джонни Уокер подерутся в ночь на 14 января в Лас-Вегасе на UFC Vegas 84

14 января в Лас-Вегасе (США) на арене «Apex» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 84. В главном событии вечера ММА подерутся представители полутяжелой весовой категории россиянин Магомед Анкалаев и бразилец Джонни Уокер. Их поединок начнется около 05.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция боя Анкалаев — Уокер и турнира UFC Vegas 84 пройдет на канале «Матч ТВ» на сайте matchtv.ru и в телеэфире, начиная с 03.00 мск. Поединок также можно будет увидеть в прямом эфире на канале «Матч Боец» и по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

Следить за ключевыми событиями противостояния Анкалаев — Уокер можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Для Анкалаева и Уокера этот бой станет реваншем. В первый раз они дрались 21 октября 2023 года на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Тогда поединок был признан несостоявшимся, так как россиянин нанес по сопернику запрещенный удар коленом у сетки.

UFC Анкалаев — Уокер: кард боев турнира и где смотреть трансляцию