Анкалаев — Уокер и еще четыре боя основного карда пройдут на турнире UFC Vegas 84

В ночь на 14 января на территории арены «Apex» в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Vegas 84. В главном поединке вечера смешанных единоборств станет противостояние представителей полутяжелого веса — россиянина Магомеда Анкалаева и бразильца Джонни Уокера.

Турнир начнется примерно в 00.00 по московскому времени со стартом боев предварительного карда. Начало основного карда — в 03.00 мск.

Посмотреть бесплатно видеотрансляцию поединков основного карда UFC Vegas 84 можно будет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Все бои турнира в Лас-Вегасе покажут на канале «Матч Боец» и по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC Vegas 84 14 января

Основной кард

Магомед Анкалаев — Джонни Уокер

Джим Миллер — Габриэль Бенитес

Рики Симон — Марио Баутиста

Филипп Хоуз — Бруно Феррейра

Андрей Орловский — Вальдо Кортес-Акоста

Предварительный кард

Мэттью Семелсбергер — Престон Парсонс

Маркус МакГи — Гастон Боланьос

Фарид Башарат — Тэйлор Лапилус

Уэстин Уилсон — Джин Силва

Николас Мотта — Том Нолан

Джошуа Ван — Фелипе Бунес

Прочитать об интересных фактах из биографии Анкалаева можно по ссылке на материал «СЭ».