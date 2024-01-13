Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:00

UFC Анкалаев — Уокер: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Анкалаев — Уокер и еще четыре боя основного карда пройдут на турнире UFC Vegas 84
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Боец ММА Магомед Анкалаев.
Магомед Анкалаев.
Фото Global Look Press

В ночь на 14 января на территории арены «Apex» в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Vegas 84. В главном поединке вечера смешанных единоборств станет противостояние представителей полутяжелого веса — россиянина Магомеда Анкалаева и бразильца Джонни Уокера.

Турнир начнется примерно в 00.00 по московскому времени со стартом боев предварительного карда. Начало основного карда — в 03.00 мск.

Посмотреть бесплатно видеотрансляцию поединков основного карда UFC Vegas 84 можно будет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Все бои турнира в Лас-Вегасе покажут на канале «Матч Боец» и по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC Vegas 84 14 января

Основной кард

  • Магомед Анкалаев — Джонни Уокер
  • Джим Миллер — Габриэль Бенитес
  • Рики Симон — Марио Баутиста
  • Филипп Хоуз — Бруно Феррейра
  • Андрей Орловский — Вальдо Кортес-Акоста

Предварительный кард

  • Мэттью Семелсбергер — Престон Парсонс
  • Маркус МакГи — Гастон Боланьос
  • Фарид Башарат — Тэйлор Лапилус
  • Уэстин Уилсон — Джин Силва
  • Николас Мотта — Том Нолан
  • Джошуа Ван — Фелипе Бунес

Прочитать об интересных фактах из биографии Анкалаева можно по ссылке на материал «СЭ».

Джонни Уокер
Магомед Анкалаев
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Уехавшие из России фехтовальщики Бида и Лоханов хотят выступать за США на Олимпиаде
Биатлонистки Тильда Йоханссон, Хло Шевелье и Анна Вайдель объявили о паузе в карьере
Минобороны РФ сообщило о затишье на краснолиманском направлении
Жителям Западной Украины предложили строить фортификации за отсрочку от мобилизации
В Пентагоне целью новой атаки на Йемен назвали радар хуситов
NASA представило новый сверхзвуковой самолет X-59
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Левин объяснил, почему Анкалаев должен победить Уокера

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости