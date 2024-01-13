UFC Анкалаев — Уокер: кард боев турнира и где смотреть трансляцию
Анкалаев — Уокер и еще четыре боя основного карда пройдут на турнире UFC Vegas 84
В ночь на 14 января на территории арены «Apex» в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Vegas 84. В главном поединке вечера смешанных единоборств станет противостояние представителей полутяжелого веса — россиянина Магомеда Анкалаева и бразильца Джонни Уокера.
Турнир начнется примерно в 00.00 по московскому времени со стартом боев предварительного карда. Начало основного карда — в 03.00 мск.
Посмотреть бесплатно видеотрансляцию поединков основного карда UFC Vegas 84 можно будет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Все бои турнира в Лас-Вегасе покажут на канале «Матч Боец» и по подписке в сервисе UFC Fight Pass.
Полный кард турнира UFC Vegas 84 14 января
Основной кард
- Магомед Анкалаев — Джонни Уокер
- Джим Миллер — Габриэль Бенитес
- Рики Симон — Марио Баутиста
- Филипп Хоуз — Бруно Феррейра
- Андрей Орловский — Вальдо Кортес-Акоста
Предварительный кард
- Мэттью Семелсбергер — Престон Парсонс
- Маркус МакГи — Гастон Боланьос
- Фарид Башарат — Тэйлор Лапилус
- Уэстин Уилсон — Джин Силва
- Николас Мотта — Том Нолан
- Джошуа Ван — Фелипе Бунес
Прочитать об интересных фактах из биографии Анкалаева можно по ссылке на материал «СЭ».
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