Турнир UFC Fight Night 234 (UFC Vegas 84) пройдет в ночь с 13 на 14 января на территории арены «Apex» в Лас-Вегасе (США). Начало — в 00.00 по московскому времени.

В главном событии вечера смешанных единоборств состоитс бой представителей полутяжелого веса — россиянина Магомеда Анкалаева и бразильца Джонни Уокера. Они выйдут в октагон ориентировочно в 05.00 мск.

Анкалаев и Уокер уже проводили поединок, который прошел в рамках UFC 294 21 октября 2023 года в Абу-Даби (ОАЭ). Бой был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом со стороны россиянина. Уокер в беседе с врачом сказал, что находится в пустыне, в связи с чем медик сообщил судье о неготовности бразильца продолжать бой.

Прямая трансляция боя Анкалаев — Уокер и других поединков основного карда турнира UFC в ночь на 14 января будет доступна бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Видеотрансляцию противостояния также увидят зрители телеканала «Матч Боец» и обладатели подписки на сервис UFC Fight Pass.

UFC Анкалаев — Уокер: кард боев турнира и где смотреть трансляцию