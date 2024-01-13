Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

13 января, 23:00

UFC Анкалаев — Уокер: смотреть трансляцию боев турнира в прямом эфире

Турнир UFC Vegas 84 начнется в ночь на 14 января в 0:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Магомед Анкалаев и Джонни Уокер.
Фото AFP

Турнир UFC Fight Night 234 (UFC Vegas 84) пройдет в ночь с 13 на 14 января на территории арены «Apex» в Лас-Вегасе (США). Начало — в 00.00 по московскому времени.

В главном событии вечера смешанных единоборств состоитс бой представителей полутяжелого веса — россиянина Магомеда Анкалаева и бразильца Джонни Уокера. Они выйдут в октагон ориентировочно в 05.00 мск.

Анкалаев и Уокер уже проводили поединок, который прошел в рамках UFC 294 21 октября 2023 года в Абу-Даби (ОАЭ). Бой был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом со стороны россиянина. Уокер в беседе с врачом сказал, что находится в пустыне, в связи с чем медик сообщил судье о неготовности бразильца продолжать бой.

Прямая трансляция боя Анкалаев — Уокер и других поединков основного карда турнира UFC в ночь на 14 января будет доступна бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Видеотрансляцию противостояния также увидят зрители телеканала «Матч Боец» и обладатели подписки на сервис UFC Fight Pass.

UFC Анкалаев — Уокер: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Большунов выиграл 14-ю гонку подряд на Кубке России
Олимпийские игры 2024: основная информация — когда и где пройдут, медальный прогноз и выступит ли Россия
СМИ сообщили о расхождении в формулировках о гарантиях между Зеленским и Сунаком
Акция «Елка желаний» помогла мальчику увидеться со служащим в зоне СВО отцом
На Украине заявили о скорой потере Зеленским легитимности
Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Магомед Анкалаев — Джонни Уокер: когда бой и где смотреть трансляцию турнира UFC

Андрей Орловский — Валдо Кортес-Акоста: смотреть трансляцию боя UFC

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости