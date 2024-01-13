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Вахаев заявил, что Корнилов не готов ему противостоять в полуфинале Гран-при

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший чемпион ACA в тяжелой весовой категории Мухумат Вахаев заявил, что Кирилл Корнилов не готов ему противостоять в полуфинале Гран-при.

«Корнилов — серьезной парень. Фартит ему. То я свинкой заболел. Сейчас летел в Таиланд без багажа. Не легкий у меня путь, но я рассчитываю на легкую победу. Для меня нет удобных соперников. Для него я сам неудобен. Соперники смотрят мои бои, и думают, что я удобен им. Потом сталкиваются со мной в клетке, и они понимают, что я — серьезный оппонент. Моя цель всегда одна — идти до конца, а у них прощупать, выиграть и так далее. Кирилл сам не понимает куда идет и с кем сталкивается», — приводит слова Вахаева MMA.Metaratings.ru.

В своем последнем поединке, который прошел 11 августа в рамках турнира ACA 161, Вахаев победил Григория Пономарева техническим нокаутом в первом раунде. Всего на его счету 12 побед и 6 поражений в смешанных единоборствах.

Корнилов в марте 2023 года одержал победу над Салимгереем Расуловым единогласным решением судей на турнире ACA 154. В его активе 1 поражение при 15 победах.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vakhaev-kornilov-ne-ponimaet-s-kem-stalkivaetsya-323560/
Мухумат Вахаев
ММА
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