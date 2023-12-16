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Корешков назвал Шлеменко и Копылова лучшими российскими бойцами 2023 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков назвал лучшего российского бойца ММА 2023 года, выступающего в России и за рубежом.

«У Александра Шлеменко было три победы. Вот кто на первом месте. Кроме боя с Ясубея Эномото, два других выиграл досрочно. На самом деле, если брать бойцов, выступающих за рубежом, Роман Копылов — молодец. Три боя и три нокаута, причем он точно, как минимум, один бой взял на коротком уведомлении. Он точно прорыв года, хорошо прорвался в UFС. Еще и бои яркие показал. Сильный спортсмен. Раньше ему что-то мешало раскрываться, сейчас он раскрылся в полной красе. Будем надеяться, что и дальше будет раскрываться», — приводит слова Корешкова MMA.Metaratings.ru.

В 2023 году Александр Шлеменко по правилам кикбоксинга победил Ясубея Эномото, а затем по правилам ММА в первых раундах одержал победы над бразильцем Алексом Оливейрой и сербом Александром Иличем. Роман Копылов в UFC одержал три досрочные победы.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/koreshkov-shlemenko-i-kopylov-luchshie-rossiiskie-boicy-goda-315960/
Александр Шлеменко
Андрей Корешков
Роман Копылов
UFC
ММА
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