Куниев проведет бой против Алмейды на турнире UFC в Лас-Вегасе

Российский боец Ризван Куниев проведет следующий поединок в UFC против бразильца Жаилтона Алмейды, сообщает пресс-служба промоушена.

Поединок в тяжелом весе пройдет 8 февраля на турнире UFC Vegas 113 в Лас-Вегасе (США).

Изначально россиянин должен был подраться против американца Райана Спэнна, однако тот снялся с поединка.

На счету 33-летнего Куниева 12 побед и три поражения. Один бой признан несостоявшимся, еще один поединок завершился вничью. У 34-летнего Алмейды 22 победы в 26 поединках. В октябре 2025 года бразилец уступил россиянину Александру Волкову.