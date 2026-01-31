Рафаэль Физиев — Маурисио Руффи: онлайн-трансляция боя UFC 325 начнется ориентировочно в 6.00

Рафаэль Физиев и Маурисио Руффи проведут поединок на турнире UFC 325 1 февраля

Рафаэль Физиев из Азербайджана и бразилец Маурисио Руффи проведут поединок в легком весе на UFC 325 в ночь на 1 февраля. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Кудос Банк Арена» в Сиднее (Австралия). Начало боя Физиев — Руффи — ориентировочно в 6.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 325.

ММА UFC: Физиев — Руффи

Трансляция боя главного карда пройдет на телеканалах «Матч ТВ» (с сайтом), «Матч! Боец», платформах UFC Fight Pass, «Кинопоиск» и Okko.

За результатами вечера ММА можно следить в разделе UFC и матч-центре ММА на сайте «СЭ».

Рекорд 32-летнего Физиева в профессиональной карьере — 13 побед и четыре поражения. На счету 32-летнего Руффи — 12 побед и два поражения.