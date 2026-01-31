Александр Волкановски — Диего Лопес 2: время начала и где смотреть онлайн-трансляцию боя UFC 325

Александр Волкановски и Диего Лопес проведут титульный бой-реванш на UFC 325 1 февраля

Австралиец Александр Волкановски и бразилец Диего Лопес сойдутся в титульном поединке на турнире UFC 325.

Дата и время боя Волкановски — Лопес 2 на UFC 325

Турнир UFC 325 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 31 января на 1 февраля. Вечер ММА принимает Сидней (Австралия) на арене Qudos Bank Arena. Начало главного карда в 5.00 по московскому времени. Бой Волкановски и Лопеса ожидается около 7.00 мск.

ММА UFC: Волкановски — Лопес

37-летний Волкановски имеет в профессиональных ММА 27 побед и 4 поражения. Волк также выступал в легком весе и два раза претендовал на пояс чемпиона UFC. 31-летний Лопес на профессиональном уровне одержал 27 побед и потерпел 7 поражений, он поборется за чемпионство в полулегком весе во второй раз.

Где смотреть бой Волкановски — Лопес 2 и турнир UFC 322

В прямом эфире трансляцию UFC 325 в полном объеме проведут официальное приложение UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (платно). Основной кард показывают канал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), а также платформы Okko и «Кинопоиск» (по подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 325. Результат боя Волкановски — Лопес 2 и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Соглавное событие UFC 325 — бой в легком весе между австралийцем Дэном Хукером и французом Бенуа Сен-Дэни.