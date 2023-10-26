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26 октября, 10:22

Юсуф Раисов рассказал о восстановлении после травмы ноги

Виктория Кравченко
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Экс-чемпион АСА в полулегком весе Юсуф Раисов рассказал о восстановлении после травмы ноги. Из-за этого повреждения в июне у него сорвался его бой с Александром Матмуратовым.

«Я проконсультировался с хорошими врачами, и операция не потребовалась. Процесс восстановления был нелегкий, но я привык к этому, это часть спорта. Я всегда готовлюсь и всегда готов. Даже с травмой я тренировался, просто не нагружая травмированную ногу. Если бы я не был готов сейчас, я бы не согласился. АСА меня не обязывали. Я сказал, что готов на ноябрь-декабрь, мне предложили дату и соперника, и мы поехали», — цитирует Раисова MMA.Metaratings.ru.

Бой в легком весе между Юсуфом Раисовым и Александром Матмуратовым станет со-главным событием турнира UFC 165 в Санкт-Петербурге.
Источник: https://mma.metaratings.ru/news/raisov-operaciya-ne-potrebovalas-dazhe-s-travmoi-ya-trenirovalsya-298914/
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