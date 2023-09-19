Кормье назвал величайшего борца в истории США

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) считает, что ныне главный тренер по борьбе в Университете штата Оклахома Джон Смит — величайший американский борец.

«Я очень рад тому, как выступает команда США [по вольной борьбе на Чемпионате мира 2023], и нашим выступлениям в последнее время. Но не стоит заблуждаться, что Джон Смит — величайший американский борец всех времен. Подумайте вот о чем: когда Джон участвовал в соревнованиях, за тейкдаун давали 1 балл, а за технический фол — 15 баллов. И не было никаких выталкиваний! Мы должны перестать сравнивать эпохи!» — написал Кормье в соцсети X.

Смит является единственным американским борцом, который стал двукратным национальным чемпионом NCAA в первом дивизионе и шестикратным чемпионом мира, в том числе двух Олимпийских игр и четырех Чемпионатов мира по борьбе.