Кори Сэндхэген объяснил, почему не хочет драться с Умаром Нурмагомедовым

Четвертый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Кори Сэндхэген (17-4) заявил, что 12-й номер рейтинга Умар Нурмагомедов (16-0) часто выбывает из боев и не занимает высокую позицию в рейтинге, из-за чего бой с ним не выглядит привлекательно.

«С Умаром было сложно, — сказал Сэндхэген в эфире The MMA Hour. — Я вел переговоры с UFC, дал ему шанс в то время, когда он провел в лиге всего четыре боя. И этот парень чаще снимался с боев, чем выступал. Это чистая правда. Кроме того, он далеко внизу в рейтинге, и это проблема для меня. Последние три-четыре года я входил в топ-5 рейтинга, а Умар только вошел в топ-15. Но я дал ему шанс. Теперь я не собираюсь с ним драться. Желаю ему удачи в следующем бою».

Сэндхэген и Нурмагомедов должны были подраться в августе 2023-го, но россиянин получил травму и выбыл из поединка.