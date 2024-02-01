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1 февраля, 14:58

Двалишвили вспомнил, как разбил голову об лед: «До сих пор смеюсь, когда вспоминаю это»

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (16-4) прокомментировал эпизод, когда он несколько лет назад после пробежки решил окунуться в реку, но пробил льдом свою голову.

«В Грузии есть выражение: лучше разбить голову, чем репутацию. Четыре года назад я сделал и то, и другое. Но мне не стыдно, я до сих пор смеюсь, когда вспоминаю это», — написал Двалишвили в соцсетях.

Генри Сехудо (16-3) и Двалишвили подерутся 17 февраля 2024-го на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Мераб Двалишвили
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