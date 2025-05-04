Бокс/ММА
4 мая, 07:05

Кори Сэндхаген — Дейвесон Фигередо: онлайн-трансляция боя UFC Fight Night

Кори Сэндхаген и Дейвесон Фигередо сойдутся в главном бою UFC Fight Night в Де-Мойне
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Американский боец Кори Сэндхеген и бразилец Дейвисон Фигередо проведут бой в легчайшем весе в главном событии турнира UFC Fight Night (UFC on ESPN 67).

ММА UFC: Сэндхаген — Фигередо

Время начала и во сколько бой Сэндхегена против Фигередо

Турнир UFC Fight Night проходит в спортивном комплексе «Уэллс Фарго Арена» в Де-Мойне (США) в ночь на воскресенье, 3 мая. Основной кард стартовал в 5.00 по московскому времени, бой Сэндхегена и Фигередо ожидается около 7.30 мск (рекомендуем подключиться к трансляции раньше).

33-летний Сэндхеген имеет в профессиональных ММА 17 побед и 5 поражений. 37-летний Фигередо на профессиональном уровне одержал 24 победы, потерпел 4 поражения и еще 1 поединок завершился вничью.

Где смотреть UFC Fight Night и бой Сэндхеген против Фигередо

Трансляцию UFC Fight Night (UFC on ESPN 67) в полном объеме ведут официальное приложение UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец» (по подписке). Главный кард бесплатно показывает канал и сайт «Матч ТВ», а также — платформы Okko и «Кинопоиск» (по подписке).

Результат боя Сэндхеген — Фигередо и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Соглавное событие UFC Fight Night — бой в среднем весе между голландским бойцом Ренье де Риддером и американцем Бо Никалом.

Дейвесон Фигередо
Кори Сэндхаген
