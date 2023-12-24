Конор: «Как на счет моего боя с Мэнни Пакьяо в Саудовской Аравии?»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) считает, что его второй бой по боксу может состояться против экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8).

«Когда я вернусь? Скоро, надеюсь, скоро, — сказал Макгрегор в интервью Дереку Чисоре. — Сейчас мне называют имена соперников. Как насчет того, чтобы я сразился с Мэнни здесь, в Саудовской Аравии? Как тебе такой вариант? Разве ты не думаешь, что Мэнни должен подняться до моего веса, учитывая, что это его спорт? Разве ты не думаешь, что так поступил бы мужчина? Ну, Мэнни уже должен мне 8 миллионов через суд, потому что он был подписан с моей управляющей компанией, а потом не выполнил условия контракта. И его привлекли к суду».

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что попытается договориться с Пакьяо о возвращении на боксерский ринг.