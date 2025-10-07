Источник: команда Анкалаева рекомендовала ему сняться с реванша с Перейрой из-за травмы

Команда российского бойца Магомеда Анкалаева рекомендовала ему сняться с реванша против бразильца Алекса Перейры из-за перелома ребра, сообщает инсайдер Лео Гимарайнш.

Экс-чемпион в полутяжелом весе получил травму за три недели до турнира UFC 320, следует из видео медицинского обследования, которое опубликовал источник. Несмотря на повреждение, Анкалаев решил не сниматься с боя.

Поединок проходил 5 октября и завершился в первом раунде — Перейра выиграл техническим нокаутом. Бой длился 1 минуту 20 секунд. 33-летний Анкалаев потерпел второе поражение в карьере при 20 победах.