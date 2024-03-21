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21 марта, 12:24

Конор: «Я проводил тренировочный лагерь в Дубае с казахстанскими борцами»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) рассказал, что дважды готовился к бою, но UFC так и не назначила ему дату боя.

«Я постоянно тренируюсь. Я всегда тренируюсь. У меня был лагерь в Дубае, там отличные казахстанские борцы. Там я провел сбор. Затем у меня был еще один сбор в Каннах. И на этом все. От UFC ничего не было слышно, и я сказал: «Окей, разберемся с этим позже», — отметил ирландец в эфире The MMA Hour.

Ранее Макгрегор критиковал руководство лиги за то, что они не анонсируют ему поединок.

Конор Макгрегор
UFC
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