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Сегодня, 19:39

Конор Макгрегор предстанет перед судом по старому иску Лобова

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор вновь предстанет перед судом по старому иску своего бывшего друга, а также экс-бойца UFC Артема Лобова.

Как сообщает Irish Mirror, дата рассмотрения коммерческого спора между Макгрегором и Лобовым должна быть назначена на январь 2025 года.

Два года назад Лобов подал судебный иск, в котором требовал, чтобы Макгрегор выплатил ему процент с продаж Конором бренда виски Proper Twelve. Ирландец реализовал его за $ 600 млн. Лобов утверждает, что является автором идеи марки.

На прошлой неделе Конор был признан виновным по делу о сексуальном насилии в отношении своей знакомой Никиты Ни Лаймхин. Экс-чемпион UFC не признал вину и заявил, что подаст апелляцию.

Артем Лобов
Конор Макгрегор
ММА
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