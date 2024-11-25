Конор Макгрегор предстанет перед судом по старому иску Лобова

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор вновь предстанет перед судом по старому иску своего бывшего друга, а также экс-бойца UFC Артема Лобова.

Как сообщает Irish Mirror, дата рассмотрения коммерческого спора между Макгрегором и Лобовым должна быть назначена на январь 2025 года.

Два года назад Лобов подал судебный иск, в котором требовал, чтобы Макгрегор выплатил ему процент с продаж Конором бренда виски Proper Twelve. Ирландец реализовал его за $ 600 млн. Лобов утверждает, что является автором идеи марки.

На прошлой неделе Конор был признан виновным по делу о сексуальном насилии в отношении своей знакомой Никиты Ни Лаймхин. Экс-чемпион UFC не признал вину и заявил, что подаст апелляцию.