Экс-чемпион UFC Хилл: «Анкалаев, хочешь вражды? Я тебе не устрою!»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл жестко отозвался о Магомеде Анкалаеве.

«Я хочу вырубить Анкалаева, — сказал Хилл Inside Fighting. — Он сука, он даже разговаривает как сука и реагирует как сука. Хочешь настоящей вражды? Я тебе ее устрою! ****** Анкалаева! Я даже не общался с этим чудаком, он просто пытается обратить на себя внимание фанатов. Еще пара человек занимается подобным дерьмом, он самый тупой из них».

Джамал Хилл в прошлом поединке проиграл нокаутом Алексу Перейре. Анкалаев ранее победил единогласным решением судей Александра Ракича.