Макгрегор ответил Гейджи: «Поменьше неуважения, чертов неудачник»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор перед боем с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 ответил на слова действующего чемпиона легкого веса Джастина Гейджи, который бросил ирландцу вызов.

«Встань в очередь. Таких желающих уже немало. Послушайте, у него пояс в легком весе — молодец. Но Холлоуэй ведь уложил его лицом в настил. Жестко. Очень жестко — лицом вниз. Поэтому сейчас я даже не думаю об этом. Вернусь ли я снова в легкий вес? Это тоже вопрос, в котором я пока не уверен. Меня привлекает идея завоевать третий титул. И поменьше неуважения, чертов неудачник», — приводит MMA Fighting слова Макгрегора.

37-летний Макгрегор в профессиональных ММА одержал 22 победы и потерпел 6 поражений. На счету 34-летнего Холлоуэя 27 побед и 9 поражений.