Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 06:36

Макгрегор: «Вернулся в ММА, чтобы изменить этот бизнес»

Евгений Козинов
Корреспондент
Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор перед боем с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 заявил, что вернулся в ММА не только, чтобы победить, но и вновь изменить индустрию смешанных единоборств.

«Нет ничего лучше, чем доказать людям, что они ошибались. Каждый имеет право на свое мнение. Некоторые сомнения вполне обоснованы. Долгое отсутствие. Травма. Образ жизни. Я все это понимаю. Ну что ж, поехали. В субботу вечером мы выйдем и снова заставим всех замолчать. Все снова идет вверх. Деньги приходят.

Присоединяйтесь к этой игре — мы набираем обороты. «Мак» вернулся. Цель возвращения? Изменить игру. Определенно изменить этот бизнес. Доказать самому себе, что я именно тот, кем себя считаю. Я — тот, кто я есть», — приводит MMA Fighting слова Макгрегора.

37-летний Макгрегор в профессиональных ММА одержал 22 победы и потерпел 6 поражений. На счету 34-летнего Холлоуэя 27 побед и 9 поражений.

Турнир UFC 329 пройдет в ночь на воскресенье, 12 июля, по московскому времени. Вечер ММА принимает арена T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Конор Макгрегор
Макс Холлоуэй
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Два велосипедиста разбились за неделю на новой трассе в Москве
Евросоюз хочет лишить МОК финансирования из-за России. Это правда серьезная угроза?
В театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге произошел пожар
СМИ узнали об обсуждении передачи С-400 из Турции в страну Персидского залива
Египтяне в бешенстве искали «договорняк» и обвиняли ФИФА в помощи Месси
Суд заочно приговорил Льва Пономарева к 5,5 года колонии
Популярное видео
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Макгрегор ответил Гейджи: «Поменьше неуважения, чертов неудачник»

Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй: онлайн трансляция церемонии взвешивания

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости