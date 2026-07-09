Макгрегор: «Вернулся в ММА, чтобы изменить этот бизнес»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор перед боем с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 заявил, что вернулся в ММА не только, чтобы победить, но и вновь изменить индустрию смешанных единоборств.

«Нет ничего лучше, чем доказать людям, что они ошибались. Каждый имеет право на свое мнение. Некоторые сомнения вполне обоснованы. Долгое отсутствие. Травма. Образ жизни. Я все это понимаю. Ну что ж, поехали. В субботу вечером мы выйдем и снова заставим всех замолчать. Все снова идет вверх. Деньги приходят.

Присоединяйтесь к этой игре — мы набираем обороты. «Мак» вернулся. Цель возвращения? Изменить игру. Определенно изменить этот бизнес. Доказать самому себе, что я именно тот, кем себя считаю. Я — тот, кто я есть», — приводит MMA Fighting слова Макгрегора.

37-летний Макгрегор в профессиональных ММА одержал 22 победы и потерпел 6 поражений. На счету 34-летнего Холлоуэя 27 побед и 9 поражений.

Турнир UFC 329 пройдет в ночь на воскресенье, 12 июля, по московскому времени. Вечер ММА принимает арена T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).