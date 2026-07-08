UFC 329 Макгрегор — Холлоуэй 2: прямая трансляция турнира

Турнир по смешанным единоборствам UFC 329 пройдет в ночь на воскресенье, 12 июля, по московскому времени. Вечер ММА принимает арена T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). Время начала турнира — в 00.00 по московскому времени, основного карда — около 4.00 мск.

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В главном событии шоу пройдет бой-реванш в полусреднем весе между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем. Соглавное событие — бой в легком весе между французом Бенуа Сен-Дени и англичанином Пэдди Пимблеттом.

Турнир UFC 329 в прямом эфире и полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass и телеканал «Матч! Боец». Начало трансляции — в 00.00 по московскому времени.

Главный кард также покажет «Матч ТВ», а вместе с ним — онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» в ретрансляции федерального телеканала. Старт основного карда — в 04.00 мск.