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Конор Макгрегор не выступит на турнире UFC в июне

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор не выступит на турнире лиги в июне этого года.

«Будет ли у Конора бой в июне? Нет. Когда он будет готов, мы объявим об этом, как и всегда», — приводит MMA Mania слова Уайта.

На счету 35-летнего Макгрегора 22 победы и 6 поражений в ММА. Ирландец провел последний поединок в июле 2021 года — тогда он уступил Дастину Порье техническим нокаутом из-за травмы ноги.

1 января Макгрегор объявил, что собирается провести бой против Майкла Чендлера 29 июня в Лас-Вегасе.

Дана Уайт
Конор Макгрегор
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