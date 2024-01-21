Адам Богатырев ответил на критику Даны Уайта в адрес Мовсара Евлоева

«У Евлоева восемь побед подряд решениями? Честно говоря, ни разу это не смущает. Считаю, что Евлоев прагматичный, потихоньку добавляет в ударной технике. Дэйна Уайт и Хабиба с Исламом критиковал, но уже который год пытается вернуть Нурмагомедова.

Но думаю, что до титульника Мовсару есть рад чем поработать. Мне кажется, что нужно поработать над сокращением дистанции и контролем, чтоб был более плотный, а также над количеством добиваний", — цитирует Богатырева «РБ Спорт».

Евлоев победил Аллена единогласным решением судей. В его активе 18 выигранных боев и ни одного поражения. После поединка с Алленом Евлоев заявил, что готов драться за чемпионский пояс.