Адам Богатырев ответил на критику Даны Уайта в адрес Мовсара Евлоева
Боец ММА Адам Богатырев прокомментировал критику президента UFC Даны Уайта в адрес Мовсара Евлоева. После победы Уайт сказал, что это был самый скучный бой, который он видел.
«У Евлоева восемь побед подряд решениями? Честно говоря, ни разу это не смущает. Считаю, что Евлоев прагматичный, потихоньку добавляет в ударной технике. Дэйна Уайт и Хабиба с Исламом критиковал, но уже который год пытается вернуть Нурмагомедова.
Но думаю, что до титульника Мовсару есть рад чем поработать. Мне кажется, что нужно поработать над сокращением дистанции и контролем, чтоб был более плотный, а также над количеством добиваний", — цитирует Богатырева «РБ Спорт».
Евлоев победил Аллена единогласным решением судей. В его активе 18 выигранных боев и ни одного поражения. После поединка с Алленом Евлоев заявил, что готов драться за чемпионский пояс.
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