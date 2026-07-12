Пимблетт на первой минуте удушающим приемом победил Сэн-Дени на UFC 329

Английский боец Пэдди Пимблетт одержал победу над французом Бенуа Сэн-Дени в соглавном событии турнира UFC 329 в Лас-Вегасе.

31-летний англичанин победил удушающим приемом в первую минуту боя.

Пимблетт одержал 24-ю победу в карьере при 4 поражениях. На счету 30-летнего Сэн-Дени теперь 4 поражения при 17 победах в профессиональных ММА.

В главном поедике UFC 329 состоится возвращение Конора Макгрегора — ирландец проведет реванш с Максом Холлоуэем.

ММА UFC: Сэн-Дени — Пимблетт