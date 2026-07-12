Холлоуэй: «Пожалуйста, поддержите Конора, он настоящий зверь. Нам надо повторить»

Американский боец Макс Холлоуэй поддержал ирландца Конора Макгрегора после победы над ним в главном событии турнира UFC 329 в Лас-Вегасе.

Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде — Макгрегор на старте поединка попытался ногой в прыжке ударить соперника и получил травму ноги при приземлении.

«Пожалуйста, поддержите Конора. Он настоящий зверь. Был большой хайп, так что нам надо повторить», — сказал Холлоуэй после боя.

Холлоуэй сумел взять реванш за поединок 13-летней давности — в августе 2013 года Макгрегор победил единогласным решением судей. Сам Макгрегор провел первый бой после поражения от Дастина Порье в 2021 году.