Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй: онлайн трансляция церемонии взвешивания

Конор Макгрегор из Ирландии и Макс Холлоуэй из США подерутся в главном бою турнира UFC 329 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США) в воскресенье, 12 июля. Поединок пройдет в полусреднем весе. Поединок ожидается в 06.00 по московскому времени.

Церемония взвешивания состоится в субботу, 11 июля, и начнется в 4.00 по московскому времени. Во время церемонии Макгрегор и Холлоуэй проведут вторую дуэль взглядов. В первый раз это произойдет на пресс-конференции во время официального медиадня в пятницу, 10 июля.

В России не запланировано официальной трансляции церемонии. В прямом эфире смотреть пресс-конференцию и церемонию взвешивания можно на официальной онлайн-платформе UFC Fight Pass.

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