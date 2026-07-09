Двалишвили признан бойцом года по версии World MMA Awards

Грузин Мераб Двалишвили победил в номинации «Боец года» на 17-й ежегодной церемонии World MMA Awards в Лас-Вегасе.

Двалишвили обошел Илию Топурию, Алешандре Пантожу, Гаджи Рабаданова и Магомеда Анкалаева.

Бойцом года среди женщин признана американка Кайла Харрисон. Боем года назван поединок американцев Джошуа Вана и Брэндона Ройвэла на турнире UFC 317. Награду «Нокаут года» получил бразилец Маурисиу Руффи, который одержал досрочную победу над Кингом Грином на UFC 313. Прием бразильца Жана Сильвы в бою с Брайсом Митчеллом на UFC 314 удостоился награды «Сабмишен года».

Как отмечают организаторы премии, при выборе победителей учитывались достижения бойцов в период с 1 июля 2024 по 31 декабря 2025 года.