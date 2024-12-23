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Когда Муин Гафуров проведет следующий бой в UFC: кто соперник в январе 2025 года

С кем подерется Муин Гафуров в следующем бою и на каком турнире
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Боец UFC Муин Гафуров
Муин Гафуров.
Фото Global Look Press

Следующий поединок таджикского бойца Муина Гафурова планируется 18 января 2025 года на турнире UFC 311 в Инглвуде (штат Калифорния, США). Ранее промоушен объявил, что его соперником станет японец Ринья Накамура.

28-летний Гафуров в профессиональных ММА победил в 19 поединках и 6 раз потерпел поражение. В предыдущем бою Муин победил корейца Кан Кен Хо единогласным решением судей на UFC on ABC 6 22 июня 2024 года.

Ринье Накамуре 29 лет. Его рекорд в ММА — 9 побед без поражений. В предыдущем бою японец победил эквадорца Карлоса Веру единогласным решением судей в рамках предварительного карда UFC 298 17 февраля 2024 года.

Муин Гафуров
Ринья Накамура
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