Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 14:15

В России эксклюзивно покажут армфайт-турнир King of the table 13

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

14 декабря «Кинопоиск» в прямом эфире покажет турнир King of the table 13. Турнир с участием главных звезд мирового армрестлинга состоится в Атлантик-Сити. Начало трансляции в 21.00 по московскому времени, она доступна в разделе «Спорт».

Главное событие вечера — схватка дебютанта лиги Джерри «Big Daddy» Кадоретта и Грузинского Халка — Левана Сагинашвили, получившего свое прозвище за выдающиеся антропометрические данные. Борьба тяжеловесов на правых руках станет противостоянием стилей. Выносливый Кадоретт попробует оказать фирменный прессинг на техничного Левана, известного способностью распределять силы. Сагинашвили считают лучшим в мире армрестлером-правшой, его рекорд в промоушене 2-0, ранее он побеждал Девона Ларратта и Эрмеса Гаспарини. На стороне 51-летнего Кадоретта — опыт, свой первый турнир по армрестлингу американец выиграл в 1989 году.

Виталий Минаков и&nbsp;Федор Емельяненко. «Во время спарринга укусил скорпион. Нога раздулась как трехлитровая банка». Как Минаков угодил в больницу перед боем в Bellator

Также в карде выделяется противостояние двух элитных силачей: четырехкратного обладателя титула «Самый сильный человек мира» Брайана Шоу и рекордсмена по становой тяге Эдди Холла. Легенды своих дисциплин встретятся на «нейтральном поле», чтобы применить выдающуюся силу в непривычном формате армфайта.

Единственные левши из десяти пар борцов — Кори Уэст (0-3 на KOTT) и Тобиас Спорронг (1-0). Реванш проведут бразильянка Габи Васконселос и 24-летняя Барбора Байчева из Словакии. Спортсменки уже встречались на шестом турнире серии East vs West, тогда с минимальным перевесом победила Байчева.

Грег Харди, Алексей Папин, Виталий Минаков и&nbsp;Кевин Джонсон. Папин против американского гиганта, Минаков против экс-соперника Фьюри. Что ждет зрителей на «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

Полный кард турнира

Кевин Палко vs Джозеф Меранто (правши)

Кори Уэст vs Тобиас Спорронг (левши)

Габи Васконселос vs Барбора Байчева (правши)

Мэтт Маск vs Марсио Барбоза (правши)

Лаклан Адэр vs Ларс Рорбаккен (правши)

Брайан Шоу vs Эдди Холл (правши)

Пол Линн vs Красимир Костадинов (правши)

Дейв Чаффи vs Габор Ботта Дукат (правши)

Сандрис Шедис vs Рустам Бабаев (правши)

Джерри Кадоретт vs Леван Сагинашвили (правши) — главное событие

UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Форвард «Тампы» Кучеров набрал шесть очков в матче c «Калгари»
Песков назвал поражение энергообъектов Украины ответом на удары ATACMS по Таганрогу
В Москве вынесли приговор фигурантам дела о хищениях при постройке бункеров
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев возглавил ОКР
ВС РФ нанесли удар по критически важным объектам Украины в ответ на атаку ATACMS
«Бразильцев так накормили деньгами, что их уже подташнивает». Что происходит с «Зенитом»
Популярное видео
Минаков vs Кевин Джонсон / Папин vs Харди / Кузьмин vs Адебайо: прямой эфир
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Перейдет ли Илья Набоков в СКА?
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мовсар Евлоев вызвал на бой Алекса Волкановски

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости