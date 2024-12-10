«Во время спарринга укусил скорпион. Нога раздулась как трехлитровая банка». Как Минаков угодил в больницу перед боем в Bellator

Виталий Минаков впервые рассказал эту удивительную историю из 2019 года — почему на важнейший бой с Чейком Конго он вышел похудевшим на 10 кг и болезненным.

Виталий Минаков — бывший чемпион Bellator в тяжелом весе. При этом в среде российских фанатов ММА распространено мнение, что он мог бы стать и чемпионом UFC. В UFC он так и не оказался, да и карьера в Bellator получилась скомканной. В ноябре 2013-го Минаков нокаутировал Александр Волкова и взял чемпионский пояс. В апреле 2014-го защитил титул, выиграв единогласным решением судей у Чейка Конго. А затем не выступал в Bellator почти пять лет. Не хотел драться за гонорары, которые ему предлагали, а менеджер никак не мог выбить ему контракт лучше. За это время Минаков провел семь боев в Fight Nights — и во всех победил. Осенью же 2018-го Минаков начал сотрудничать с известным ММА-менеджером Али Абдель-Азмзом, который, по словам Виталия, за пять часов договорился с Bellator о новом контракте.

Первым боем после возвращения стал реванш с Чейком Конго — в феврале 2019-го. Минаков готовился к бою во Флориде — в American Top Team. Был в отличной форме. Но на взвешивании показал почти на 10 килограммов меньше, чем обычно, — 109, а в бою выглядел непривычно пассивным, уставшим. Несмотря на это странное состояние, он дал Конго равный бой. Однако судьи единогласно отдали победу сопернику. То поражение стало для Минакова первым в его профессиональной карьере. Позже стало известно, что Минаков перед поединком серьезно заболел — потому и был в бою таким обессиленным. А на днях в интервью «СЭ» Виталий впервые рассказал подробности. Оказалось, что незадолго до боя, прямо во время спарринга в АТТ, его укусил скорпион.

«Не должен был я тогда драться... Я тогда попал в больницу за неделю до боя, меня укусил скорпион и занес какую-то заразу. Это было прямо в клетке во время спарринга с [Андреем] Орловским. Я его не видел сам, мне потом врачи сказали: «Вас укусило насекомое, либо скорпион, либо древесная змея. Но, скорее всего, скорпион», потому что осмотрели пятку, там характерный укус был. Мы пять раундов делали, я его перевел, и тут мне что-то зажгло в пятке. Я почесал — и дальше с Андрюхой стали работать. И во втором раунде почувствовал, что мне тяжело, не могу. Помню, Орловский сказал: «Ты почему такой тяжелый? Ты к бою не готов. Последний спарринг, а ты тяжелый».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Я расстроился, мы эти пять раундов кое-как дотолкались, я сел в ванну со льдом, колено у меня еще было травмировано. 15 минут там просидел, вышел, по лестнице поднялся в гостиницу из зала, и меня что-то знобить начало, я снял вещи и пошел в душ. Стоял под горячей водой, меня колотило всего, я не мог понять, что со мной происходит. Я трое суток понять не мог, что со мной происходит, из комнаты не выходил, пока меня в больницу не отвез Виталик, тезка мой, парень из Красноярска, сейчас общаемся с ним. Мы с ним так познакомились... он навязал себя, сам дал свой номер, я сделал вид, что записываю его (смеется), а он такой: «Дай посмотрю». Я такой: «Блин, слетело что-то» (смеется). В итоге он сам вписал номер, и он же меня тогда и отвез в больницу.

Леха Олейник и Орловский улетели в Москву, и мне некому даже позвонить было, я один лежал, ногу за три дня разнесло... как трехлитровая банка от стопы и до щиколотки. Флегмона, я не знаю, как правильно это заболевание называется. От этого могут ампутировать конечность или даже умереть можно. У меня лимфоузлы разнесло так, я уже понял, что что-то не то. Звоню этому парню, он сразу: «О, Виталик!» — «Ну, приедь...» У меня даже нечем было температуру измерить. Он полетел домой, оттуда привез мне каких-то нурафенов, померил температуру этой ерундой электронной — 42. Но так не бывает, наверное, ошибка была. Но 40 где-то было. Он возился-возился со мной три-четыре дня и в итоге говорит: «В больницу!» И потом он говорил мне, что он со мной разговаривал, а я уже не воспринимал. Причем сам я этого не помню.

Привез меня в больницу, я встать не мог, только укладывал ногу в горизонт — сразу рвать начинало. Ногу мог только держать выше горизонта, на подушке. Я ни в туалет не мог встать, никуда, до каких-то бутылок дотягивался, извините за подробности. Попал, в общем, в больницу, за трое суток в меня влили 6 литров антибиотиков и литров 12 электролитов. Все это [воспаление] ушло, меня выписали — с пачкой рекомендацией, что нужно в России еще долечиваться месяц. И выписался за четыре дня до отъезда на бой — то есть где-то за неделю до самого боя, даже меньше.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Леха Олейник приехал: «Че так похудел?!» Помню, на дорожку встал, на эллипс, меня полчаса крутило-вертело. С Ризваном Магомедовым поговорили: «Слушай, если перенести, через сколько могут дать потом?» — «Виталик, полгода точно. Там уже сетка вся сложилась». А у меня одно отменилось, второе, третье, и я такой: «Блин, надо ехать [принимать бой]». И поехал. Чувствовал себя уже нормально, но до нагрузки. Когда нагрузка шла — и сразу тухнешь. То, как я тот бой провел... Лучше я его провести не смог бы. Он [Конго] просто осторожничал. Если бы он не осторожничал, я не смог бы довести бой до конца. Я тогда постоянно шел вперед. Но когда делал шаг, каждый шаг, мне казалось, что я упаду вперед. Когда лежал на нем, думал: «А сердце у меня правильно бьется?» Нездоровым [на бой] выходить нельзя! Это опасно для жизни».

В августе 2019-го Минаков, уже не испытывающий каких-либо проблем со здоровьем, легко нокаутировал Тимоти Джонсона. Через три месяца он должен был подраться с Хави Айялой, но получил отказ в американской визе. Потом еще один и еще. Карьера была испорчена. В октябре 2021-го Минаков провел бой на турнире Bellator в Москве — с Саидом Соума. За полтора месяца до этого участвовал в выборах в Госдуму, и если бы избрался — на бой бы не вышел. То есть у Минакова уже не было настроя становиться чемпионом вновь. Бой с Соума провел плохо, совсем не так, как может, и проиграл, потому что в третьем раунде у него вылетел палец (палец быстро вправили, но рефери уже дал сигнал об остановке поединка).

Тем не менее Минаков все еще в строю. В марте этого года он победил единогласным решением судей Оли Томпсона — в бою по правилам бокса, но в перчатках для ММА и в клетке для ММА. А 13 декабря на шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ» дебютирует уже в классическом боксе, его соперником станет Кевин Джонсон.