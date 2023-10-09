Кейн Веласкес поделился ожиданиями от боя Джонса и Миочича

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес (14-3) отметил, что у экс-чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича (20-4) есть шанс на победу в бою с экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1).

«Джон Джонс — величайший в истории. Он силен во всех аспектах и психологически устойчив, но у панчера всегда есть шанс. Именно это и вызывает интерес к боям. Стипе — величайший тяжеловес, и он представляет Джонсу угрозу», — сказал Веласкес в интервью The Schmo.

Джонс и Миочич возглавят турнир UFC 295, который состоится 11 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.