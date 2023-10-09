Камил Гаджиев: «UFC дала Шаре Буллету беспрецедентный контракт для новичка»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от дебютного боя Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова (11-0) в UFC.

«Очень много ожиданий от Шары у российских болельщиков и UFC, — сказал Гаджиев на YouTube-канале KAMIL TIME. — Я знаю, что ему дали беспрецедентный контракт для новичка. Ну что ж, надо ожидания оправдывать. Шара может, но главное, чтобы не подгорел, главное, чтобы хорошо зашел. Первый бой реально будет очень важным, очень показательным. Соперник для первого боя — то, что надо.

Я считаю, что на определенном этапе его карьеры у него могли быть проблемы с функциональным борцом, человеком, который навязывает борьбу, переводит в партер в стиле Демиана Майи или норвежца... Гуннара Нельсона [скорее всего, Гаджиев имеет ввиду Джека Херманссона]. Вот с ними бы лучше Шаре в свое время не встречаться. В бою Шары и Нельсона я бы в свое время сказал, что Нельсон фаворит. Шаре нужно два-три боя, подтянуть грэпплинг, и он этим занимается, и тогда Шара будет очень и очень опасен. Можно будет в сторону [Шона] Стрикленда смотреть».

Буллет подерется с бразильцем Бруно Сильвой (23-9) 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.