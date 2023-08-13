Кертис Блейдс и Джейлтон Алмейда подерутся 4 ноября в Бразилии

Пятый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Кертис Блейдс (17-4) проведет следующий бой против девятого номера рейтинга Джейлтона Алмейды (19-2) 4 ноября на UFC Fight Night 228 в Сан-Паулу, Бразилия. Об этом сообщило издание MMA Fighting.

Блейдс в прошлом бою проиграл россиянину Сергею Павловичу (18-1) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.

Алмейда в прошлом бою победил Жаирзиньо Розенструйка (13-5) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 13 мая на UFC on ABC 4 в Шарлотте, США.