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Камил Гаджиев: «Шара Буллет подерется с Арменом Петросяном 26 октября в Абу-Даби»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что, согласно его источникам, Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (15-0) подерется с Арменом Петросяном (9-3) 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Небольшой инсайд. Друзья, Шара Буллет против Армена Петросяна. Говорят, подерутся в Абу-Даби в конце года, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Крутейший бой. Я всегда говорил так: остановить Шару Буллета может либо крутой функциональный борец, либо человек, который не боится с ним драться в стойке. Не комплексует, а идет и дерется. В его крайнем поединке мы увидели, что вот такие ребята есть и у них есть шансы.

А Петросян — трехкратный чемпион мира по тайскому боксу. Он не боится принимать бой в стойке, поэтому на самом деле классная штука для Петросяна, учитывая, что Шара очень раскручен. И Армен сейчас часть аудитории примет на себя, то есть станет более известным бойцом. И может ли он выиграть у Шары? Я вам скажу, шансы реально 50 на 50. Технически оба похожи.

Шара как будто чуть-чуть более интересный, более изощренный, но при этом Армен — реально мастер. Реально мастер. Ну и, наверное, медийка на стороне Шары, это немножко даст ему чуть больше, может быть, уверенности в себе. И болельщиков в Абу-Даби, наверное, у Шары будет тоже немножко больше. 55 на 45 в пользу Шары. Но не более того. Ждем этот бой, если он действительно состоится. Пока это просто инсайд".

Магомедов победил Михала Олексейчука (19-9) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

Петросян прошлый бой проиграл Родолфо Виейре (10-2) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 февраля на UFC Fight Night 236 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Армен Петросян
Камил Гаджиев
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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