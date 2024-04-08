Камил Гаджиев: «Возможно, мы уже больше никогда не увидим Джона Джонса в клетке»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на новость о том, что экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) якобы угрожал допинг-агенту, когда тот пришел в его дом для получения допинг-пробы.

«То, что Джонс снова в центре внимания, к сожалению, не в контексте ММА, — от этого грустно, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Хочется от Джонса чего-нибудь интересного, настоящего боя, и я, конечно, точно не пропустил бы бой Джонса, например, с Аспиналлом. В любое время дня и ночи проснулся бы и смотрел этот поединок, потому что это бой за звание самого сильного человека в мире.

Но есть у меня ощущение, что Джонсу как будто бы не до боев, они ему не интересны, и, возможно, мы уже больше никогда не увидим Джона в клетке. Вот такое неожиданное наблюдение. Кто-то скажет: «Да ладно, Камил, что ты об этом знаешь, тебе что ли решать?» — и так далее. Давайте все-таки сопоставим факты. Травмы не случаются на ровном месте. Травмы — это возраст, это образ жизни, это какая-то фармакология, правильная или неправильная, это все в комплексе. И травмы у Джонса пошли. Это говорит о том, что он уже не тот молодой, свежий огурчик, который был еще 10 лет назад. Начались проблемы со здоровьем. Сегодня есть травма груди, если не ошибаюсь, а завтра может быть травма ноги. Бац-бац-бац. Год простоя, два года, а потом ты уже не возвращаешься на прежний уровень.

А чтобы драться за титул чемпиона, нужно быть просто в лучшей форме. Джонс же не может проводить абы какой бой по правилам бокса в MMA-перчатках, три раунда по две минуты. Таких боев от Джонса никто не ждет. Это должны быть крутые пятираундовые поединки за титул чемпиона, и к ним нужно готовиться».

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Стипе Миочича (20-4) на UFC 295. Травма вывела Джонса из строя на восемь месяцев.