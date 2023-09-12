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Сегодня, 11:45

Камил Гаджиев рассказал, когда Волков может подраться за титул UFC

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что Александру Волкову (27-10) нужно выиграть два боя, чтобы стать претендентом на титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

«Что дальше для Волкова? Вообще у Сани, как мне кажется, такая карьера... он все вот-вот приходит в топы, на самый верх. Попасть в топ-10 тяжеловесов не так сложно, а вот в топ-5 уже сложновато, и мы часто говорим про Волкова: вот, еще один бой, и он будет драться за титул. Сейчас мы снова об этом заговорили.
Давайте не говорить один — давайте говорить: «Еще два боя, и Саня мог бы драться за титул». Я считаю, что это возможно, потому что Саня учится. Саня, на самом деле, всегда умел удивлять, ему бы стабильности добавить и выигрывать те бои, которые он должен выигрывать, как было в поединке с Дериком Льюисом. Он проиграл в 15-минутном бою всего одну минуту, но какую минуту!» — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Волков победил Тая Туивасу (14-7) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

Александр Волков (единоборства)
Камил Гаджиев
UFC
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