Поединок в среднем весе между чеченцем, представляющим ОАЭ (ранее выступал под флагом Швеции), Хамзатом Чимаевым и американцем Камару Усманом пройдет 21 октября, в субботу. Мероприятие в Абу-Даби (ОАЭ) состоится на арене «Этихад» в рамках турнира UFC 294. Бой станет соглавным событием вечера. Ориентировочное время начала — между 22.15 и 22.30 по московскому времени.

Изначально Чимаев должен был встретиться с бразильцем Пауло Костой, с которым у них давний конфликт, то теперь чеченский боец сразится против 36-летнего бывшего чемпиона UFC в полусреднем дивизионе Камару Усмана.

Коста был готов провести поединок, но врачи не допустили его по медицинским показаниям: Пауло перенес операцию на локте, после чего заразился стафилококком. Камару согласился выйти на замену за 10 дней до турнира.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира в Абу-Даби 21 октября. Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире и бесплатно покажет основной кард UFC 294 (с 21.00), также лайв будет доступен на сайте холдинга. По платной подписке турнир доступен в полном объеме в сервисе UFC Fight Pass.

29-летний Чимаев провел в ММА 12 поединков (все они завершились победой). В последнем бою, который проходил на турнире UFC 279 в сентябре 2022 года, Хамзат досрочно победил в первом раунде американца Кевина Холланда.

На счету 36-летнего Усмана в ММА — 23 боя, 20 побед и три поражения. Американец завоевал титул UFC в 2019 году и успешно провёл пять защит, после чего проиграл нокаутом британцу Леону Эдвардсу.

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