Адесанья дал прогноз на бой Чимаева и Косты: «Буду болеть за Хамзата»

Действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) заявил, что будет поддерживать Хамзата Чимаева (12-0) в бою с Пауло Костой (14-2).

«Я не знаю, кто победит, но думаю, что если я и буду отдавать кому-то предпочтение, то Хамзату чуть больше, — сказал Адесанья в интервью MMA Fighting. — Потому что мне нравится новая кровь. Я просто заставил Пауло выглядеть легким оппонентом, но, поверьте мне, с ним будет тяжело. Это тяжелый бой. В этом бою я больше болею за Хамзата».

Чимаев и Коста подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.