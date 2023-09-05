Конор получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) не выходил в октагон уже более двух лет, но это вовсе не означает, что он не совершенствует свои навыки. Ирландец в соцсетях сообщил, что после «20 лет упорной работы» его тренер Джон Кавана из SBG Ireland присвоил ему черный пояс по бразильскому джиу-джитсу.

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«Получил сегодня черный пояс от своего тренера, друга и наставника, Джона Каваны из SBG Ireland! 20 лет упорной работы! Спасибо Джону за все эти годы, а также всем моим товарищам по команде на протяжении всего этого невероятного пути в джиу-джитсу! Огромное вам всем спасибо от всего сердца! Черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, вот это да! Вот это кайф», — написал Макгрегор в соцсетях.

С момента своего дебюта в UFC в апреле 2013 года Макгрегор совершил лишь одну попытку сабмишна. Это произошло в его последнем бою против Дастина Порье (29-8).

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. Ранее Уайт заявил, что Макгрегор не сможет подраться до конца года, так как ему нужно вернуться в пул допинг-тестирования USADA.