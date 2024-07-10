Дана Уайт: «UFC не монополисты. Мы просто лучшие»

Глава UFC Дана Уайт ответил на критику о том, что лига является монополистом. Он подчеркнул, что любой может создать свою лигу и платить бойцам столько, сколько захочет.

«Нас годами называли монополистами и тому подобное. Мы не монополисты, мы просто лучшие. Любой может присоединиться к этой игре. Вы можете создать свою лигу завтра и платить бойцам сколько угодно, вы можете делать все, что захотите. Однако многие умные, талантливые и влиятельные бизнесмены пытались конкурировать со мной в этом спорте, но у них ничего не вышло. Тем не менее любой может присоединиться к этому спорту завтра», — сказал Уайт Fox News.

UFC часто подвергается критике за низкие выплаты своим бойцам. Эта проблема многократно поднималась как бойцами, так и различными экспертами в сфере боевых искусств. В частности, многие бойцы и аналитики указывают, что UFC выплачивает своим спортсменам лишь малую часть своих доходов, при этом контракты лиги часто включают строгие условия, которые ограничивают возможности бойцов выступать в других организациях или искать альтернативные источники дохода.

Кроме того, в отличие от других профессиональных спортивных лиг, бойцы UFC не имеют профсоюза или коллективного договора, который мог бы представлять их интересы и вести переговоры о лучших условиях труда и оплаты.