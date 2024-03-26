Исмаилов: «На UFC надавят, и мы больше не увидим там Чимаева»

Известный тренер Рамазан Исмаилов оценил шансы Хамзата Чимаева провести бой за титул чемпиона UFC без американской визы.

«Это зависит от того, какое влияние политика оказывает на UFC. Вроде, Уайт разрешил флаги. Не знаю, могут надавить. Скажут, что не нужен им такой чемпион UFC. Надавят и он скажет: «Да, нам такой боец не нужен». И мы больше не увидим Чимаева. Все может быть. Политика — грязная вещь. Какой смысл отказывать спортсмену в визе? Значит, был запрос сверху — отказать. Не вижу другого смысла. Но это мы уже устроили детективное расследование. Решим вопрос через Дану Уайта. Буду держать вас в курсе событий», — цитирует Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

В своей профессиональной карьере 29-летний Чимаев провел 13 поединков, во всех из которых одержал победы. Последний его бой состоялся 21 октября 2023 года. Тогда представитель ОАЭ победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.

Ранее в команде Чимаева сообщили, что боец может выступить на турнире UFC в Саудовской Аравии или ОАЭ.