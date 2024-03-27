Брэндон Морено возьмет паузу в боях: «Я устал»

Второй номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено (21-8) сообщил, что не вернется в октагон в ближайшее время.

«Я просто думаю, что достиг предела своих возможностей, и я устал. Это не означает «прощай» или что-то в этом роде, просто дождитесь меня, будьте терпеливы, позвольте моему телу, но больше всего моему разуму, моей голове успокоиться и восстановиться. В последний раз, когда это случилось, я вернулся и стал чемпионом мира. Мне хочется думать, что я смогу сделать то же самое, и, когда я вернусь, я буду рвать и метать. Я по-прежнему считаю себя невероятным бойцом, и у меня есть все качества и способности, чтобы снова стать чемпионом», — приводит слова Морено MMA Junkie.

Морено идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Брэндону Ройвалу (16-7) раздельным решением судей (48-47, 46-49, 48-47). Бой состоялся 24 февраля на UFC Fight Night 237 в Мехико, Мексика.